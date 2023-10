D3A ACFF: le Pays Vert jouera la tranche à Onhaye

Encore fallait-il pour ça se débarrasser d’un adversaire qui sortait d’une victoire 2-0 face à Jodoigne, une des deux formations venues chercher un point cette saison au stade des Géants. Mais le CS visiteur ne sera pas devenu la troisième à priver les Athois de prendre trois unités à domicile malgré une fin de partie à son avantage. Quant au début, il était pour le Pays Vert qui imposait le tempo à la construction du jeu. Fosso plaçait au-dessus à la 10e ! Quatre minutes plus tard, Nzuzi, après une combinaison avec Dekampener sur le flanc gauche, contraignait Berghmans à s’illustrer. Et il ne se passait pas 120 secondes pour voir Cortvrint mettre une tête dans le petit filet extérieur. Braine réagissait timidement à la 20e quand le centre de Latorre ne pouvait pas être exploité par un Ze pourtant bien positionné. "On n’en aura pas vingt des comme ça cet après-midi", disait alors le défenseur central Jan Lella.

Il avait bien vu car il n’y en aura que deux de plus. À un quart d’heure de la fin quand Ze aurait dû égaliser de la tête, mais en face, il y avait Biévez qui est sur son nuage depuis qu’il a pris place dans les perches athoises. Dans les arrêts de jeu, il remportait son face-à-face avec Carlier.

Exclusion et goal annulé

Avant cela, les coéquipiers du portier local avaient fait le nécessaire pour prendre les devants. À la 26e, la fusée Fosso avait été mise sur orbite par Vandeville côté droit. Son débordement, son dribble pour éliminer deux opposants, son centre millimétré avaient fait le bonheur d’un Cortvrint qui n’avait plus qu’à conclure ! Le minimum syndical sur le plan offensif mais comme, de nouveau, la partition défensive a été impeccable, malgré le carton rouge de Vandeville à la 83e et un goal brainois logiquement annulé pour hors-jeu à la 90e, l’essentiel était là: le sixième succès de la saison et un retour à deux unités de la tête ! "C’est peut-être cet élément-là qui nous a fait perdre un peu pied lors de la dernière demi-heure. On était bien, on tenait la victoire et on s’est sûrement projeté vers le déplacement d’Onhaye. Une erreur. Une fois à dix, on n’a été acculé par un adversaire qui n’avait plus rien à perdre. On n’a plus pris les bonnes options, ayant du mal à ressortir le ballon alors que jusque-là, on était bien dans cet aspect du jeu. On a failli payer cher le fait de ne pas avoir su mettre ce deuxième but. Et heureusement que derrière, on a un Guillaume Biévez qui, même quand il a si peu de travail, le fait très bien", précisait Pascal Verriest.

Si le coach athois soufflait à la fin du match, son homologue brainois soupirait: "Quand on voit la deuxième mi-temps, je me dis qu’on méritait au moins un point. Si pas les trois !, osait Axel Smeets. Je suis déçu du résultat,mais content des 45 dernières minutes qui ont peut-être été les meilleures du championnat jusqu’ici. C’était dans la lignée de notre prestation d’il y a sept jours face à Jodoigne, mais à la différence près qu’il n’y a pas eu les buts. C’est un de nos deux seuls torts ce dimanche. L’autre est qu’on n’était pas dedans lors de la première période, ce qui a permis à Ath de prendre les devants. Et on sait que cette équipe a de grosses qualités défensives. On repart sans rien, mais j’ai vu de belles choses, c’est ce qu’il importe de retenir pour la suite de notre championnat."

Arbitre: M. Lemaire.

Cartes jaunes: Vandeville, Bamenga, Duga, Latorre, Bellia.

Carte rouge: Vandeville (2 cartes jaunes, 83’).

But: Cortvrint (1-0, 26’).

PAYS VERT: Biévez, Vandeville, Bonnier, Druart, Nzuzi, Herbecq (53’ Vallera), Bamenga, Cortvrint (86’ Dutilleul), Dekampener (59’ Diumasumbu), Hospied (73’ Dupont), Fosso.

BRAINE: Berghmans, Laurent (87’ Dutrieux), Dettori (65’ Carlier), Lella, Ladrière (33’ Salawa), Ramazani (59’ Derwa), Ze, Queimadelas, Duga, Bellia, Latorre.