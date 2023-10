D2 ACFF: Rebecq profite de sa réussite et bat Warnant

La seconde période sera plus équilibrée et disputée, mais à l’heure de jeu, la RUS Rebecquoise manquera le KO, lorsque Depotbecker, après avoir driblé le gardien, sera trop collectif en rementant le ballon en retrait, ne trouvant pas acquéreur. Une occasion manquée qui se payera au prix fort dans les secondes qui suivront puisque Warnant égalisera, suite à un but contre son camp de Zaanan.

Mais à quinze minutes du terme, profitant d’une passe en retrait trop courte, Depotbecker filera seul au but et redonnera l’avantage aux siens. Un avantage que les Rebecquois parviendront, certes avec quelques frayeurs, à conserver.

Une victoire à domicile qui fait beaucoup de bien côté rebecquois, comme l’appréciait le coach Dimitri Leurquin. "Cela fait du bien qu’on parvienne à enchaîner à domicile. On avait élaboré un plan de jeu que tout le monde a parfaitement respecté. Nous sommes restés très compacts et on a laissé le ballon à l’adversaire, profitant de quelques sorties qui nous ont permis de passer devant. On a souffert par moments, mais en restant solide dans les duels et dans le jeu, on a réussi à nous maintenir dans le match. On profite d’une erreur individuelle chez l’adversaire, là où lors des semaines précédentes, c’est nous qui nous faisions punir sur une erreur. La tendance s’inverse enfin."

Du côté de Warnant et de Sébastien Jaspart, c’est un sentiment de frustration qui prédominait. "La meilleure équipe ne l’a pas emportée aujourd’hui et c’est toujours un sentiment difficile à avaler. On a eu les plus franches occasions, mais le dernier geste nous a manqué. Après vingt minutes, nous aurions dû mener largement au score. Nos adversaires n’ont pas proposé grand-chose. Dans le contenu, nous aurions mérité de l’emporter, et je crains que dans six mois on se souvienne de ces trois points perdus ici."

Arbitre: A. Jacoby

Cartes jaunes: Camargo, Zaanan, Timmermans, Mavuba.

Buts: Grégoire (1-0, 11'), Zaanan (1-1, 63', csc), Depotbecker (2-1, 75')

REBECQ: Rousseau, Morias, Devel, Zaanan (81' De Greef), Diarra, Camargo, Gregoire, Coulibaly (90' Aydouni), Henri (55' Contino), Depotbecker (75' Valadas), Kudimbana.

WARNANT: Marly, Dejoie, Kambuania, Cavillot, Scevenels, Biscotti, Timmermans, Mievis, Nézer (80' Mavuba), Monmart, Crespin (80' Koffi).