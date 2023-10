D1 : Les Chastroises encaissent de moins en moins

Il y a vraiment de quoi positiver dans le chef des Chastroises qui ont concédé leur plus petite défaite depuis l’entame de la saison, samedi contre l’équipe B d’OHL, tout en ayant marqué un goal pour la troisième fois d’affilée. Et comme la semaine précédente face à Gand, les joueuses des XV Bonniers sont revenues au score en première mi-temps. "Notre adversaire aligne toutes des jeunes afin de préparer les saisons suivantes tandis que nous avons pu jouer avec l’équipe qu’on doit avoir chaque week-end à l’une ou l’autre exception près, précise le T1, Léo Noemi. Depuis le Standard, le nombre de buts encaissés diminue parce qu’on est mieux organisé défensivement. C’est la preuve qu’on travaille à l’entrainement et que les choses commencent à se mettre en place."