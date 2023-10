Un déplacement piège pour Braine

Six semaines à peine viennent de s’écouler entre le premier match de préparation et la bonne réplique brainoise en EuroCup face à Londres. Et pourtant, ce samedi au moment de l’entre-deux dans la province anversoise, les Brainoises tenteront d’oublier la fatigue européenne et voudront se racheter de ce premier couac subi début septembre en amical face aux Phantoms Boom (60-72). "Boom avait repris depuis un mois, nous depuis cinq jours. Saxton n’était pas encore là mais je n’oublie pas qu’on s’est fait humilier sur notre terrrain, signale le coach Dusart, qui se méfie de la mobilité et du jeu de passe boomois. Si les filles de Philip Wolk peuvent prendre feu à 3 points, elles n’hésitent pas et puis c’est une équipe avec beaucoup de mouvements avec et sans ballons. Quand vous voyez le début de championnat des Kangoeroes Malines qui mettent 45 points à Laarne, 40 à Waregem et 35 à Namur, vous pouvez mieux apprécier la prestation de Boom qui n’a perdu que de 17 unités dimanche dernier au Winketkaai."