R1 : Les Brainois encore un peu tendres à Esneux

Les Brainois tentent de compenser mais ce n’est pas si simple car dans les dernières minutes du second quart temps, Jarno Moons, qui a quand même évolué en BNXT League avec RSW Liège, Deogracias Mutala, un ancien du Royal IV, et Aurélien Dykmans, le capitaine habituel de la TDM2 d’ESL United, s’amusent au périmètre pour laisser les Brainois à 10 points à la pause (44-34). "Nous avons très mal joué dès la première minute, regrette le coach Jérémie Palix. Mes gars n’ont pas défendu. Ils n’ont pas respecté les consignes. Ils ont temporisé et ils se sont fait prendre de vitesse par une équipe très jeune, très athlétique qui a été très performante en fin de première mi-temps. Pour moi, on perd le match dans les deux dernières minutes du second quart temps."

Pourtant, au retour des vestiaires, les Brainois sont beaucoup plus incisifs. Certes, les ailiers d’Esneux sont toujours aussi efficaces avec quatre tirs primés mais l’écart fond et les Brainois sont toujours dans la course. "Nous avons couru après le score. Nous avons eu de belles séquences. Nous sommes même revenus à 4 points mais hélas nous sommes vite retombés dans nos travers."

Les Brainois remportent ce troisième quart temps pour revenir à 64-56 (30e). Ensuite ESL United, via leur meneur Jarno Moons (21 points et 3x3), remet la main sur le ballon pour contenir les derniers assauts brainois du trio Dewit, Szylkrot et du jeune Minucci, pas du tout impressionné par l’opposition.

Les Brainois s’inclinent face à un redoutable adversaire.

Pour leur coach pas de doute, il y a encore du pain sur la planche. "Nous devons encore travailler, redoubler nos efforts pour être encore plus fort collectivement et ainsi faire la différence."

Le ton est donc donné pour vendredi prochain et la visite de Cointe, un autre gros calibre de la série.

Quarts temps: 24-17, 20-17, 20-22, 22-21.

ESNEUX SL UNITED: Deprez 0, Desutter 13, Moons 21, Thielen 1, Keita 2, Mutala 7, Batardy 4, Lodonou 0, Rocour 7, Remy 8, Dykmans 23.

CASTORS BRAINE: Dewit 6, Minucci 15, Dombret 2, Szylkrot 18, Bonacorsi 2, Schwartz 14, Tchatchou 9, Fransolet 0, Bellemans 2, Charlent 0, Farricelli 7, Fontaine 2.