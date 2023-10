Dernière formalité nivelloise avant la trêve

Ce samedi, à 20 h, à la Dodaine, les Nivellois reçoivent Phantoms Boom. "Ce match, nous devons l’aborder avec la même attitude que celle que nous avons affichée jusqu’ici afin de prendre une victoire en plus, martèle Teo Alexandridis, le coach de Nivelles. Nous sommes chez nous, où nous nous sentons plus forts grâce à nos supporters et nous devons tout faire pour l’emporter. Nous savons que nous jouons contre une très bonne équipe avec beaucoup de joueurs talentueux. Boom ne compte qu’une victoire et vient encore d’être battu. Je m’attends à une solide réaction des Anversois qui auront aussi l’ambition de l’emporter."