C’est vers l’âge de 8 ans que le Jodoignois (il réside à Dongelberg) s’assied pour la première fois dans un kart. Un peu par hasard. "On regardait un Grand Prix de Formule 1 à la télévision quand on en a parlé. Il a ensuite fait un essai et il a mordu."

La suite, on la devine. "Je suis moi-même amateur de sports automobiles. Je lui ai appris à rouler pendant deux jours mais il m’a vite dépassé."

Il se rend de plus en plus souvent à Wavre où il intègre l’écurie de la WIK (Wavre Indoor Karting), il s’entoure d’un coach sportif et d’une solide équipe composée par les pilotes du WIK et un an après ses débuts, il dispute ses premières compétitions.

C’est vite apparu comme une évidence: le monde du sport automobile est devenu son principal centre d’intérêt "mais on privilégie avant tout ses études et la pratique du karting doit rester un loisir, insiste son papa. Tommy est en première à l’Institut Saint-Albert à Jodoigne et ses études passent avant."

Heureusement, le jeune homme est bon élève. À l’école comme sur la piste. La preuve: A 11 ans, il vient de décrocher son premier titre de champion de Belgique RACB BEKC lors de la finale organisée le week-end dernier à Wavre. "On parle bien ici de karting électrique, précise Aurélien. Il y a aussi des karts thermiques, Tommy pratique les deux, à l’intérieur comme à l’extérieur, mais ici c’était bien du kart électrique."

Le championnat était organisé en cinq manches avant une sixième manche finale. Hormis la manche organisée à Anvers où il s’est classé à la troisième place, il a tout gagné. "Son objectif de la saison était de réaliser un podium lors de ce championnat. Il a fait mieux qu’espéré."

Ce titre, Tommy Somers l’a décroché dans sa catégorie des poussins. L’année prochaine, il pourrait rester encore un an dans cette même catégorie ou s’attaquer à la catégorie junior. La décision n’est pas encore prise. "En attendant, ce premier titre est un bel aboutissement et nous sommes fiers de lui", termine Aurélien.