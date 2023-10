TDM2A: Face à Stevoort, Dufour attend une réaction d'orgueil de Waterloo

"Malgré les résultats qu’elle avait enregistrés jusque-là, cette équipe n’était cependant pas à sa place au classement", indiquait Sébastien Dufour, juste après ce premier revers de la saison.

Le coach restait toutefois convaincu que ses protégés avaient les moyens de faire mieux. Les Waterlootois devront en tout cas à nouveau hausser leur niveau de jeu s’ils veulent reprendre leur marche en avant. Ce sera leur objectif, ce samedi soir (21 h) lors de la réception de Stevoort.

Après un bon début de saison, marqué par deux succès en deux rencontres, les Limbourgeois sont quelque peu rentrés dans le rang. Ils restent sur deux revers, concédés il est vrai face à deux grosses cylindrées de la division, Leuven Bears (57-67) et Avanti Bruges, le leader (84-99). Les Verts devront donc demeurer sur leurs gardes et ne pas commettre les mêmes erreurs que la semaine dernière, à savoir se montrer top permissifs, s’ils ne veulent pas connaître une mésaventure similaire. "Stevoort a beaucoup d’expérience à revendre, c’est du solide, prévient Sébastien Dufour. Ce sera à nous de rentrer directement dans la partie, de faire preuve de concentration, parce que la moindre erreur se paiera cash face à un adversaire qui shoote très bien. Ce sera plus costaud que la semaine passée mais je sais que mon équipe est capable de le faire. J’attends en tout cas une réaction d’orgueil de sa part, d’autant que nous allons au-devant d’un programme chargé. Après Stevoort, on se frottera en effet à Avanti Bruges et Leuven Bears. Je pense que nous y verrons plus clair au terme de ce triptyque."

Ce samedi soir, les Waterlootois devront à nouveau composer avec les absences de Vancapenhout et Mbessang.