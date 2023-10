R1 messieurs: Les Castors Braine veulent enchaîner à Esneux, une équipe du top de la série

Et en voilà justement un qui se profile, face à une des équipes du top de la série. "Saint Louis, c’est du costaud et c’est une équipe qui profite de quelques joueurs qui évoluent aussi en TDM2. Elle s’exprime souvent mieux à domicile et le match c’est justement chez eux. Il faudra être hyper vigilant et surtout hyper constant. Si nous parvenons à être aussi consistants défensivement que nous l’avons été vendredi, ça pourra le faire et donc on peut espérer ramener nos premiers trois points de l’extérieur."

Et ainsi enchaîner une seconde victoire d’affilée avant de recevoir Cointe le vendredi 27 à 20h45 et d’enfin goûter à une semaine de trêve pour ensuite reprendre avec le derby en déplacement à United Woluwe, le vendredi 10 novembre à 21H