Orp fera la fête au cyclo-cross ce dimanche

Le circuit naturel est de toute beauté. Sélectif, il reprend tout ce que l’on attend d’une épreuve de cette discipline, sans oublier un dénivelé qui rend encore plus compliqué la course. Et la météo de ces derniers jours va rendre encore plus complexe cette manche. Derrière tout cela, un homme, Jean-Paul Van Horebeek, véritable passionné, qui a planté ni plus ni moins que 800 piquets en quatre jours pour délimiter le tracé. Ce mercredi, lors des reconnaissances, ce sont plus de 120 cyclistes qui sont venus effectuer les repérages, même si la boue rendra le tracé bien plus glissant ce dimanche. Depuis lors, on notera également que 150 élèves des écoles communales et libres sont venus tester le parcours accompagnés de leurs profs de gymnastique.

Dimanche, près de 360 coureurs pourraient se confronter à Orp-le-Grand puisque dans les catégories de jeunes, où les VTT sont autorisés, 177 coureurs sont déjà pré-inscrits alors que chez les adultes, on recense actuellement 154 pré-inscrits. "J’ai adapté le circuit par rapport aux reconnaissances pour le rendre plus accessible et moins dangereux. J’ai fat jouer mon expérience d’ancien coureur de la discipline. Ainsi, les coureurs présents ne seront pas déçus."

Le centre nerveux est fixé au RAFC Orp Noduwez rue Joseph Jadot à partir de 8h30. Le retrait du dossard et du transpondeur à l’inscription s’effectue au plus tard 30 minutes avant le départ de l’épreuve sinon le départ sera refusé.

Le programme :

U8/U9/U10: départ à 10h pour 15 minutes de course.

U11/U12: départ à 10h30 pour 15 minutes de course.

U13: départ à 11h pour 25 minutes de course.

U14: départ à 11h45 pour 25 minutes de course.

U15: départ à 12h30 pour 25 minutes de course.

U17: départ à 13h45 pour 30 minutes de course.

U19: départ à 14h30 pour 40 minutes de course.

Élites 3 & masters: départ à 15h30 pour 40 minutes de course.

Les dames prendront le départ 30'' après les juniors à 14h30.

Van Horebeek: 0473 69 79 28 ou jeanpaulvanhorebeek@gmail.com