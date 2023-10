Ligue A : Guibertin se doit d’ambitionner la sixième place cette saison

Guibertin luttera, comme les saisons précédentes, pour la sixième place. " L’année dernière, nous avions terminé la phase classique à la septième place, à deux points du sixième. Nous avons pris des points contre toutes les équipes, un point contre Roulers, trois contre Gand, Menin, Alost et que trois contre Achel et Waremme qui étaient derrière nous. Nous avons pris des points contre tous sauf Louvain et Maaseik. Si on regarde la configuration de la compétition, on se doit de viser la sixième place", lance Wannes Rosiers, le T1 de la formation guibertine.