Le basket au Rebond Ottignies, Audrey Haesendonck et Tanguy Ronval le pratiquent à deux

"Je lui ai dit, le jour où vous créez une section hommes, je viens", se souvient Tanguy, à la base de l’équipe P3 avec Grégoire Noël ( "nos mamans jouaient ensemble à l’ASA") et Pierre Artois. Six ans plus tard, la P3 est aujourd’hui en P1. Et l’esprit de famille est toujours aussi présent puisque Greg Noël, joueur P1, est le parrain du premier enfant du couple et Jimmy Vanpee, qui dispute sa troisième saison au Rebond, est le parrain du second.

Comme Tanguy tient une sandwicherie à Perwez, qu’Audrey est infirmière et que le couple a deux enfants et habite Saint-Germain (Éghezée), les semaines sont chargées sur le terrain du Rebond comme ailleurs. En plus, Audrey coache des jeunes filles et est membre du comité ottintois. "Quand on s’est engagé et qu’on a décidé d’avoir des enfants, on s’est dit qu’on allait tout faire pour que chacun puisse continuer à pratiquer son sport. Quand l’un va au basket, l’autre s’occupe des enfants. S’il n’y a pas match, on se voit le vendredi", sourit Tanguy.

Audrey Haesendonck: "j’arrêterai le coaching la saison prochaine"

"C’est la course mais ça fonctionne, confirme Audrey. On a chacun notre jour. Je pense qu’on a trouvé un équilibre. J’étais très contente de coacher des U19. On arrive en bout d’apprentissage. Je coache certaines filles avec qui je joue, donc je fais la part des choses. J’arrêterai néanmoins le coaching la saison prochaine."

Quand leurs agendas le permettent, ils viennent voir le match de leur conjoint. Tanguy était à la dernière rencontre de la R1 face à La Rulles et Audrey a suivi le derby de la P1 à Braine-le-Château où elle remplissait les fonctions à la table.

"Tanguy sur un terrain, il a la hargne, rapporte Audrey. Il affronte régulièrement des plus grands et des plus forts que lui mais il joue avec beaucoup d’intensité et avec son cœur. Sa qualité sur le terrain, c’est aussi son shoot."

"Audrey sur le parquet est une mauvaise perdante même si elle a appris à relativiser les défaites, relève Tanguy. Elle se donne à 3 000%. C’est un défaut mais c’est aussi une grande qualité qu’on partage je pense, au niveau de la volonté. On joue même avec des bobos ou des blessures légères. Sinon, Audrey a du shoot, des mouvements de pivot et de la lecture de jeu. Avec les enfants, elle a un peu plus de mal physiquement mais elle reste compétitrice et je reconnais qu’elle fait une plus grande carrière que moi (rires) ."

"Quand on sait, on débriefe nos matchs, note Audrey. Si l’un est un peu frustré, on en parle. On se dit les choses."

Comme sur un terrain…