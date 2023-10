Laure Gries a retrouvé la motivation et est de retour en compétition

En juin 2022, Laure Gries, qui s'entraînait six à sept fois par semaine jusque-là, a arrêté le sport études. "J'ai préféré me concentrer sur les études. J'étudie la kiné à la Haute École Léonard de Vinci. Je n'ai pas arrêté complètement. J'ai continué à m'entraîner deux à trois fois entre une heure et deux heures par semaine. Cela n'avait plus rien à voir avec le rythme des entraînements précédents", indique la jeune Brainoise.