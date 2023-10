D3A ACFF: Perwez s'attend à un gros match face à Monceau ce samedi soir

PhIlippe Droeven, l’entraîneur de Perwez, s’attend à une réelle opposition face au quatrième au classement : "C’est clairement un gros morceau de cette série. Ils ont une très bonne équipe qui joue très bien au football. Il va falloir répondre présent !"

Répondre présent justement, Perwez l’a fait ces dernières semaines en battant Couvin-Mariembourg et Belœil. Droeven en attend toutefois plus de son équipe. "Je ne suis pas encore totalement satisfait au niveau du contenu, explique-t-il. La qualité est là mais on doit maintenant régler quelques petits détails qui vont faire la différence."

En cas de victoire, les Brabançons pourraient faire une très bonne opération en rejoignant possiblement au classement leur future opposition qui se trouve à la quatrième place. Mais le coach n’en a cure: "On regarde match par match. On est concentré sur ce qui nous attend ce week-end. On sait qu’on va avoir de réelles oppositions dans les prochaines semaines et cela nous permettra d’y voir plus clair."

Pas une révolution en tant que telle

SI un changement de coach peut être souvent synonyme de révolution, ce n’est pas le cas cette fois-ci chez le promu en D3 ACFF. L’ancien entraîneur de Saint-Josse était déjà le directeur sportif de Perwez et connaît très bien son effectif. "C’est moi qui ai constitué l’effectif. Je les connais tous très bien et je suis conscient de leurs qualités. On essaye de faire ce qu’il faut pour les tirer vers le haut."

L’homme de 58 ans s’est bien adapté à son nouveau rôle même s’il a fallu faire quelques adaptations. "Si avant je parlais de choses qu’on pouvait améliorer, je dois agir maintenant pour le faire. J’essaye de procéder de la meilleure manière et cela passe par exemple par les entraînements comme ce jeudi où l’on a passé quasiment deux heures sur la pelouse."

Seul Sydia Ndione, suspendu, est absent pour cette neuvième rencontre de championnat.