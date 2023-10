D3A ACFF: Jérôme Terwagne revient à Jodoigne avec Symphorinois ce dimanche, sans rancœur

L’homme de 41 ans, résidant à Fernelmont dans le Namurois, a entamé un nouveau chapitre avec Symphorinois. "Je voulais rester en nationale et j’avais des contacts communs avec le président puisque j’entraînais son fils en U16 au Standard. De fil en aiguille on m’a proposé ce beau challenge dans une région que je découvre. On est presque reparti de zéro car il a fallu reconstituer une équipe mais on m’a laissé carte blanche, je travaille avec chouette staff et on avance de semaine en semaine."

Les chiffres le confirment. "On vient de faire un 7/9 et on ne s’en sort pas mal malgré deux blessés importants (Wantiez et Schiffano) qui n’ont pas encore joué. Mis à part la contre-performance contre Ciney, on a gagné contre les équipes du bas, on a fait de bons matches contre Ath et Monceau où l’on a chaque fois pris un point, et ça ne s’est pas joué à grand-chose face à Onhaye. Les trois matches à venir contre Jodoigne, Perwez et Arquet seront intéressants car on a un beau coup à jouer pour nous installer dans le top 5. Cela doit devenir un objectif après avoir assuré notre place dans la colonne de gauche dans un premier temps."

Notre interlocuteur sera aussi privé de Debole (genou) pour son retour à la Cabouse. "Il ne reste pas beaucoup de joueurs de l’année passée: le gardien Bronckart, le capitaine Pohl, Gilles et Berisha. Ils ont dû aussi recomposer mais après un départ compliqué, ils semblent avoir trouvé leurs marques et restaient sur une belle série avant leur défaite à Braine. Je les ai vus jouer deux fois et je m’en méfie car il y a des qualités dans cette équipe. On devra s’adapter à leur petit synthétique et trouver les solutions car ils vont jouer compact pour d’abord garder le zéro."