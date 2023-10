D3A ACFF: Braine veut grappiller quelque chose à Ath

Gros déplacement en perspective pour les Jaune et Bleu du côté d’Ath (2e avec un bilan de 18/24) qui est toujours invaincu en championnat cette saison. "On les connaît un peu et ils sont venus nous voir aussi. Cette équipe est bien organisée et costaude défensivement, et on va mettre quelque chose en place pour les déranger", avance le coach brainois, Axel Smeets, dont la formation reste sur un succès important devant Jodoigne. "On avait déjà la base, on y a mis tous les ingrédients et j’étais notamment très content de la mentalité. Les deux équipes se valaient mais c’est celui qui en voulait le plus, qui a fait les cinq mètres en plus, qui a gagné le match et cette victoire a fait du bien."