D2 ACFF: Mons-Tubize, une affiche qui refait vibrer les amateurs de foot en BW

Une dernière confrontation qui ne laisse donc pas forcément un bon souvenir à Michel Lekime qui, lorsqu’il ouvre ses archives, parvient à vous relater une rencontre vieille d’il y a quinze ans comme si vous y étiez !

Mais au-delà de ce souvenir, c’est avec une petite pointe de nostalgie, mais surtout avec beaucoup d’enthousiasme que le CQ de la RUTB voit l’affiche de ce samedi se profiler. En effet, cela fait maintenant plusieurs saisons que la D2 ACFF héberge des clubs anciennement passés par l’élite belge. Que ce soit, il y a quelques années le RWDM, ou plus récemment la RAAL, c’est aujourd’hui Tubize et Mons qui s’illustrent au sein de la série, avec pour chacune de ces formations, la volonté de renouer avec son passé, et retrouver le monde professionnel. "Ce sont tous des clubs qui n’ont pas eu facile, et qui sont passés par des années noires. Malgré les problèmes rencontrés, chacun de ses clubs a eu la faculté de se relancer, et d’entamer une nouvelle ère. Mais le chemin pour retrouver le monde professionnel est compliqué, on le voit chaque semaine déjà au sein de notre série. Maintenant, que ce soit Mons, la RAAL, ou même nous la RUTB, nous avons la chance de bénéficier d’installations qui nous permettent d’envisager un retour à un niveau supérieur. Si nous avons pu être tristes de voir de tels clubs devoir cesser leurs activités, ou en tout cas devoir descendre à un niveau amateur, on peut tout autant se réjouir que des affiches, comme celle de ce soir, nous redonnent autant de plaisir et mobilisent encore les foules. Je pense que nous pouvons nous attendre à une grande affluence dans les tribunes du Tondreau ce samedi, et finalement c’est cela le plus important. Des matches pareils font à nouveau briller le football wallon, et peuvent nous redonner l’espoir de revoir un jour nos clubs évoluer au plus haut niveau.""

Et pour clôturer ce souvenir de mars 2015, qui avait donc vu les Montois surclasser l’AFC Tubize sur le score de 4-0, on notera que sur la feuille de match, ce soir-là, figurait des noms encore bien connus de nos séries, avec côté montois de l’époque Andrei Camargo (Rebecq), Damien Lahaye (Binche), Cyril Rosy (Meux), Giorgios Kaminaris (Perwez), Dieudone Lwangi, qui retrouvera le Tondreau ce samedi soir sous les couleurs de la RUTB, ou encore d’Anthony Bova, qui évoluait encore sous les couleurs rebecquoises la saison passée. Alors que du côté de l’AFC Tubize, on retrouvait Quentin Laurent et Lou Wallaert, tous deux au RCS Brainois aujourd’hui.