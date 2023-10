D2 ACFF: Face à Warnant qu'il reçoit dimanche, Rebecq doit "avoir envie de mieux faire, et encore plus"

S’il n’y a pas eu d’euphorie après la victoire face à Jette il y a quinze jours, mais davantage du soulagement après une première victoire de la saison, ce sentiment n’aura été que de courte durée pour Rebecq, défait la semaine dernière du côté de Stockay. Si le bilan comptable ne s’améliore que trop lentement, avec un total de 7/24, Rebecq sera une nouvelle fois au pied du mur ce dimanche après-midi au moment d’accueillir le champion en titre, Warnant, dans une rencontre compliquée et surtout face à un adversaire difficile à manœuvrer, comme l’explique Dimitri Leurquin, le T1 de Rebecq. "Warnant prouve chaque année qu’elle fait partie des meilleures équipes de la série. Ce sera à nous de montrer une volonté et une envie de bien faire, de mieux faire. Quoi qu’il arrive, quand nous sommes à notre niveau, on sait qu’on peut bousculer n’importe quelle formation. Je le dis à chaque fois, mais je pense que nous avons toujours les cartes en main que pour faire la différence. On preste de mieux en mieux, on doit absolument convertir cela en résultats."