P3D: Mélin doit retrouver son identité

Notre interlocuteur, animateur extra-scolaire dans une école à Incourt, ne nie pas l’évidence: "On ne s’entraîne pas assez ni correctement pour l’instant. On est très peu le mardi, un peu plus le jeudi. Dans ces conditions, difficile de rester à niveau. Notre force, c’est d’être un collectif et, pour l’instant, ce n’est pas le cas."

D’autant plus dommage que les Mélinois avaient très bien entamé leur campagne. "Sans manquer de respect à ces équipes, ce n’étaient pas les mieux classées, mais ça devait justement nous donner confiance. Déjà à Chastre, on a gagné difficilement en tombant dans le piège de la facilité et, depuis Orp, c’est compliqué de bien rejouer. C’était un mois important pour prendre un maximum et là, on va devoir essayer de limiter la casse", prévient le résidant d’Autre-Église, de retour à Mélin depuis deux ans après des passages à Orp et Huppaye.

Pour ce week-end, "il faudra resserrer les lignes pour encaisser moins et surtout afficher un état d’esprit plus combatif même si le résultat n’y est pas", avance Benoit Lamine (T1). Allard est devenu papa, Suarez rentre.

Les Guibertins seront privés de Londo (suspendu), Torrekens et Fareneau (blessés). "On devra être présent dans les duels face à une équipe athlétique, mettre le ballon au sol pour les ennuyer et se montrer strict au marquage car ils marquent facilement", détaille Gaël Vanderbrugge (T1).