Merlin Brasseur, l’homme en forme d’Incourt B

Le joueur de 20 ans possède d’ailleurs pas mal d’expérience malgré son jeune âge. "J’ai toujours joué au football et je fais en sorte d’utiliser mon bagage footballistique pour aider l’équipe, dit-il. L’important, c’est de continuer à progresser collectivement."

Incourt B est toujours à la recherche de ce premier point dans ce championnat. Selon l’habitant de Piétrebais, il pourrait arriver bientôt. "Il y a une réelle évolution par rapport à l’année dernière. Le duo composé de Crèvecœur et d’Hanot fait du super bon travail depuis quelques semaines."

Le groupe reste d’ailleurs motivé avec une belle présence aux entraînements. "On travaille bien et on est de plus en plus nombreux pendant la semaine, souligne Merlin. C’est de cette manière qu’on arrivera à faire des résultats."

L’équipe A dans un coin de sa tête

Merlin Brasseur est très heureux de faire partie de ce noyau malgré les résultats difficiles. "Je peux jouer avec mes amis et l’ambiance est aussi bonne sur le terrain qu’en dehors. C’est un réel plaisir d’évoluer pour Incourt B."

Avec de telles statistiques, il est légitime de se demander pourquoi l’offensif n’est pas avec l’équipe A qui évolue en P3D. Ce dernier a une partie des réponses à cette question. "Dans le noyau A, il y a beaucoup de concurrence avec de très bons joueurs. Il n’est donc pas anormal que je reste avec l’équipe B pour l’instant."

L’équipe fanion semble toutefois rester dans un coin de la tête du numéro 7. "Si je continue comme ça, il y a des chances que je rejoigne le noyau A. Mais pour l’instant, je ne me pose pas de question."

Un objectif à court terme trotte dans sa tête : "Je veux d’abord obtenir cette première victoire que l’on recherche depuis plus d’un an maintenant. C’est mon but principal et puis après, je pourrai peut-être me focaliser plus sur des objectifs personnels", conclut-il.