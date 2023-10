Le tour des clubs du BW de P3C

Les Ottintois restent sur deux succès d’affilées. Sébastien Eggerickx (T1) prône la prudence avant d’affronter La Hulpe B: "C’est une équipe qui a aussi besoin de point. À nous de faire le maximum pour continuer notre marche vers l’avant."

La Hulpe B

Youssef El Baroudi, l’entraîneur de La Hulpe B, est conscient de la passe plus difficile que traverse son équipe. Il s’attend à une réaction dès ce week-end à Ottignies: "On doit réagir et prendre nos responsabilités. Plusieurs de mes joueurs ont déjà joué là-bas et cela reste tout de même un mini-derby."

Rixensart B

La déroute face à Ottignies a laissé quelques traces. Lorenzo Richiusa, le coach de Rixensart B, a remis les pendules à l’heure à l’entraînement ce mardi avant d’aller à Saint-Josse B. "On s’est dit les choses avant un match qui s’est toujours avéré compliqué pour nous."

Stéphanois B

Les joueurs de Grégory Garcia Duro répondent présent au niveau des résultats. Ce dernier s’attend à un autre test pas évident face à Evere B: "Je suis une nouvelle fois impatient de voir comment mes jeunes joueurs vont réagir face à une très bonne équipe qui va jouer le jeu."

Walhain B

Walhain B a l’opportunité ce week-end d’enchainer avec une deuxième victoire d’affilée avec le déplacement à Ittre B. Stéphane Wille (T1) reste cependant sur ses gardes: "Des tas de facteurs peuvent influencer un match mais ce serait bien qu’on empoche à nouveau les trois points."

Nivelles

Les Aclots sont lancés depuis quelques semaines et veulent confirmer l’état de forme positif à Woluwe B. Gary Illegems espère encore une victoire ce week-end: "Notre adversaire a fait un bon début de championnat avant de connaître un petit coup de mou. On va essayer de continuer avec notre bon ne dynamique."

Ittre B

Stéphane Coffinet, le coach d’Ittre B, espère que la déroute ce week-end face à Boitsfort B va servir de leçon: "Notre entrée dans le match sera prépondérante. On vient d’affronter des équipes qui sont dans la colonne de gauche et on aborde un calendrier avec des équipes avec un niveau similaire aux nôtres."

Incourt B

Une amélioration est notable chez les Incourtois depuis quelques semaines. Cédric Hanot (T1) veut surfer sur cette vague positive contre Saint-Michel B: "On va affronter une grosse cylindrée de cette série mais à nous de faire le maximum pour continuer à progresser."