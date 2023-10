Le tour des clubs du BW de P3B

Après avoir eu tout en mains pour battre les Lion’s (4-4), "j’espère que ça va faire redescendre sur terre l’équipe au complet d’autant que Waterloo B sera costaud, ce sera donc un bon match-test face à une équipe bien classée et qui fait de bons résultats", souligne Raphaël Cattrel (T1).

Waterloo B

L’équipe est mieux en place depuis deux semaines "mais il faut toujours confirmer et gagner pour garder le rythme, prévient Pascal Leguillier (T1). Sauf que la tâche ne sera pas facile face à une équipe de Genappe qui me semble assez équilibrée au niveau qualité et jeu."

Pérignon est absent.

AFC Brainois

Braine doit partir sur les bases de sa première mi-temps à Etterbeek. "On a fait jeu égal et j’étais content de la mentalité, dommage qu’on se soit écroulé en deuxième, indique Pascal Hofman (T1). Ixelles est plus à notre portée et j’espère qu’on pourra les concurrencer." Chapelle rentre.

Ittre

De Longueville, Kettels et Wautier sont blessés. "Ganshoren n’est jamais facile, un samedi soir, d’autant que c’est un peu notre bête noire depuis deux ans, précise Gaëtan Sempoux (T1). Le but est de continuer sur notre lancée en prenant chaque match au sérieux et, ici, d’enlever le mauvais sort."

Ophain B

Patrick Longfils (coach) est toujours orageux après Saintes: "Quand on mène 0-2, on ne peut pas perdre comme ça en gâchant la deuxième mi-temps. On a une grosse revanche à prendre face à Olympic, l’une des belles équipes de la série." Danniau, Derijck, De Camps et De Backer sont absents.

Saintes B

Les voyants sont au vert après la réaction contre Ophain et un effectif au complet. "Ce sera très dur contre le Léo, avance Kevin Benois (T1). Ils sont bien, c’est toujours difficile de jouer là-bas, et le synthétique ne nous réussit pas en général. Je m’attends à un match très engagé."

Nivelles B

Brussels City sera "un match hyper important face à une équipe qui prend beaucoup de buts mais qui en marque aussi, donc il faudra être vigilant sur notre aspect défensif, analyse Dimitry Veny (T1). On doit continuer la bonne dynamique et prendre des points donnerait de l’énergie positive."