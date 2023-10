L'affiche de P3D: Lentini et Cie retrouvent le SC Jodoigne

"Tout n’était pas parfait contre Beauvechain où on nous annule un goal et on rate un penalty mais même si on continuait à s’exposer aux contres à 0-1, on avait ce qu’il fallait pour revenir au score jusqu’à cet incident (la blessure de Gossia, NDLR) qui a fait passer le football au second plan, indique le T1 de Mont-Saint-André, Stéphane Decock. Jodoigne est l’une des grosses équipes de la série et se trouve dans une phase ascendante, mais nous n’avons rien à perdre et ce match tiendra certainement à cœur à nos anciens de Jodoigne que sont Trolin, Lentini et Neuville."