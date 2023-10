Il n'est jamais trop tard pour devenir arbitre, la preuve avec le Limalois Stéphane Mortier

Les démarches sont faciles à entreprendre. "Une fois qu’on a envoyé sa candidature au bureau d’arbitrage de Tubize, on est convoqué pour passer un test physique et écrit. Réussir les deux est obligatoire. Il faut connaître les bases de la loi du jeu et avoir un certain niveau physique pour suivre les phases de jeu. Pour moi, jouer avec les vétérans d’Orp-Noduwez me permet de garder la forme en plus du côté convivial."

En quelques mois, Stéphane se retrouvait arbitre désigné. "Après avoir été supervisé durant 3-4 matches en jeunes (U14 à U19) ou chez les filles, soit on reste à ce niveau ou, en ce qui me concerne, j’ai été rapidement affecté en P3 Brabant-Bruxelles. Après une année complète, ça me plaît toujours autant." Et ce, malgré certains aspects rebutants: "Nous sommes dans une aire d’agression verbale, parfois physique malheureusement, avec des supporters parfois incontrôlables. Du coup, certains arbitres ont atteint leurs limites et décident d’arrêter, et il n’y a pas assez de jeunes qui s’investissent. De mon côté, je n’ai pas encore rencontré de difficulté particulière, ni avec des supporters ni avec des joueurs. Mais je privilégie le dialogue avec joueurs et staffs, ce qui permet de désamorcer des situations chaudes. Un arbitre doit faire preuve de psychologie, pouvoir expliquer brièvement le pourquoi du comment du coup de sifflet, et surtout ne pas jouer au gendarme."

Referee Ambassador et juge de ligne

Agent administratif à la Commune de Walhain depuis trente ans, Stéphane encourage les curieux à franchir le pas. "L’âge n’est pas un critère pour progresser. À partir du moment où on a la passion du sport et du foot en particulier, et qu’être joueur permet déjà d’avoir une bonne vision du jeu, pourquoi ne pas passer de l’autre côté de la barrière ? Et chacun s’implique comme il veut. Moi, je suis demandeur et je siffle 2-3 matches par semaine."

Le rôle d’arbitre a aussi d’autres facettes. "Je me suis porté candidat pour être juge de ligne car on en manque cruellement en P1, et j’ai déjà réussi les tests. Je suis également Referee Ambassador à Chastre où mon fils entraîne. Cette nouvelle notion instaurée par la fédération consiste à inculquer aux jeunes et aux parents le respect de l’arbitrage. Je suis là pour expliquer les décisions qui sont prises et partager ma passion, mais aussi pour scruter les potentiels candidats qui pourraient faire de l’arbitrage leur vocation."

Tenté(e) ? Les candidats peuvent se manifester via l’adresse recrutement.arbitre@acff.be