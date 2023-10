Le match a lieu samedi soir en raison du cyclo-cross à Orp dimanche. "On doit garder cet objectif de gagner et apprendre de nos erreurs car on a eu plusieurs fois l’occasion de faire le break contre Jandrain. Il ne faut pas se fier aux résultats de Bierges", signale Mathieu Michielsens (T1).

Bierges

Demiddeleer est blessé et Sheppard suspendu. "Après avoir beaucoup raté contre Chastre, il faudra concrétiser la moindre occasion face à Orp. On sait qu’on rencontre le favori de la série et on fera le maximum pour les faire douter le plus longtemps possible", souligne Sébastien Goossens (T1).

Ronvau B

Seule équipe bloquée à zéro point. "On met d’autres choses en place car ça ne fonctionne pas au niveau des résultats, on a eu 15 jours pour se préparer et les joueurs ont l’air motivé, positive Guillaume Lengelé (T2). Grez est très jeune, j’ai vu jouer ses U19, ça va être un beau match."

Grez B

Après cinq défaites de rang, "le déplacement à Chaumont est une belle occasion de prendre des points car ils n’en ont pas encore, indique Nicolas Gilles (T1). Un match n’est pas joué avant la fin mais on va de nouveau jouer la carte de la jeunesse en pouvant compter sur des U19 de qualité."

Chastre B

La première victoire a fait du bien. "On a pris confiance et on continue à bosser dans ce sens, mais ce match face à Incourt s’annonce compliqué car ils se sont bien renforcés et ils sont plus forts que la saison dernière", prévient Jonathan Fadeur (T1). Vandesande est suspendu.

Incourt

Toussaint, Deschutter et Bielinski sont blessés. "On doit prendre Chastre hyper au sérieux car ils ont pris leurs premiers points, note Mehdi Sahnoun (T1). De notre côté, il faut instaurer une nouvelle dynamique après avoir été dominé par Jodoigne, et on espère prendre les trois points."

Perwez B

L’effectif est au complet pour accueillir Jandrain. "On a les qualités mais il faut jouer nonante minutes et pas quarante-cinq, rappelle Guillaume Joly (T1). Après quatre matches contre des équipes fortes, on en aborde trois largement à notre portée et on veut aussi rester invaincu à domicile."

Jandrain

Après avoir tenu la dragée haute à Orp, "il faudra voir la mentalité affichée car un match n’est pas l’autre, prévient Frédéric Pierre (T1). Si on l’aborde de la même manière et qu’on se donne à 100%, ça devrait aller. Habitant à Perwez, j’aimerais aussi faire quelque chose ce dimanche."

Huppaye

Broden et Gramme sont suspendus, De Henau et Aifa blessés. "On a un noyau assez large pour y palier, rassure Gaëtan Gramme (T1). C’est un match important pour terminer le plus haut possible face à une équipe de Beauvechain pas moins forte que la saison passée. J’espère que ce sera disputé."

Beauvechain

Les nouvelles de Gossia sont rassurantes. "On a replacé la rotule, les ligaments ne sont pas touchés et il pourra donc rejouer cette saison, se réjouit Jabran Albahtouri (T1). Huppaye a mal débuté mais commence à gagner régulièrement. On devra s’adapter au terrain et à leur système de jeu. "