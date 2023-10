P3D : Les Lion’s de Waterloo cherchent encore la bonne formule

Les matches se sont joués à peu de chose. "On mène contre Olympic Anderlecht pendant 45 minutes puis on les remet dedans, et on tient le 0-0 à la mi-temps face à Ittre. Et samedi passé contre Genappe, on fait deux fois le plus dur en revenant au score, donc on doit aller chercher les trois points. Le problème, c’est qu’on n’arrive pas à tenir un match complet. Quand on parviendra à tenir le zéro derrière et à marquer plus de 50% de nos occasions, jouer le Top 3 ne me semble pas exagéré vu l’équipe et le niveau de jeu. Il faut travailler davantage, se faire plus confiance et éviter de se mettre une m auvaise pression."

Le résidant de Seneffe, qui travaille comme grossiste en chauffage et sanitaires, retrouve le terrain après cinq ans d’arrêt. "Après avoir eu peu de temps de jeu à Waterloo, des soucis extra-sportifs à Genappe puis une blessure en 2018, ça ne me manquait pas et j’ai décidé de me consacrer à la naissance de mon premier enfant (NDLR : il a désormais une fille de 5 ans et un garçon de 2 ans). Mais le vestiaire me manquait et j’ai relevé ce nouveau challenge que m’ont proposé Paolo Omonga et Manu Kanyinda chez les Lion’s. J’ai joué avec eux et ils sont partis de rien pour créer ce club atypique. On a un chouette groupe et si je fais désormais partie des vieux à 27 ans (rires), je peux transmettre mon expérience et apprendre des jeunes. J’ai participé à un maximum d’entraînements pour revenir physiquement et retrouver de bonnes sensations et si j’ai fait quelques erreurs qui ont coûté cher, ma volonté est de faire gagner l’équipe."

Pour le match contre Villers, "notre adversaire est sur une bonne lancée. À nous de tout faire pour y mettre la manière pendant 90 minutes et prendre les trois points pour regarder vers le haut et retrouver une place qui nous convient mieux."