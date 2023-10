P3: Le Jodoignois Maël Plasman espère recevoir du temps de jeu en D3

L’équipe est au repos ce week-end avant quelques rencontres intéressantes face à ses voisins (Grez B, Beauvechain puis Mont-Saint-André). "Si on joue mieux depuis quelques matches, le bilan chiffré reste insuffisant et l’objectif est maintenant de prendre plus de points. Je suis confiant car si on avait du mal à jouer au foot en abusant de longs ballons en début de saison, ce n’est plus le cas maintenant. Il faut dire aussi que l’équipe est très jeune."

À 19 ans, Maël tente d’apporter sa pierre à l’édifice, lui qui a commencé le foot très tôt à Hannut avant de se diriger vers Tirlemont puis le FC Liège. "J’habitais alors Hoegaarden et on faisait de longs trajets à l’époque."

En U13, il rejoint Jodoigne pour trois saisons puis il se dirige vers Incourt les deux suivantes, dont la fameuse saison perturbée par le Covid.

Aujourd’hui, le garçon, qui travaille dans le bâtiment, habite à Perwez. "Je suis revenu à Jodoigne la saison dernière en U19 et j’ai disputé quelques matches en fin de saison avec la P3."

"M’entraîner avec la D3 me permet de progresser"

Cette saison, il a incorporé le noyau de la D3 avec deux autres jeunes: Raida Chennou et Benjamin Halleux qui a arrêté. "Je m’entraîne les mardis et jeudis avec la D3. Si je ne suis pas repris le week-end avec la D3, je m’entraîne aussi le vendredi avec la P3 avec qui je joue le week-end. Cette formule me convient vraiment bien car elle me permet de progresser au contact de bons joueurs en D3", précise le milieu de terrain.

S’il n’a, jusqu’à présent, reçu du temps de jeu que lors de rencontres amicales en D3, il totalise un maximum de minutes en P3. "Le fossé entre la P3 et la D3 est énorme et on ne pratique pas le même football dans les deux divisions. C’est plus vif, plus rapide et plus technique en D3, c’est plus de foot qu’en P3 où il y a plus de duels et un jeu plus à l’arraché."

Régulier dans ses prestations, Maël évolue et progresse au fil des semaines, lui qui va bientôt louer une chambre à la Cabouse tant il passe du temps au foot. "Mon objectif pour cette saison est d’apporter quelque chose à la P3 et d’obtenir une sélection et quelques minutes en match officiel avec la D3. Je sens qu’il y a moyen."