P2B: L’inspecteur de police Dorian Nizot est spotter et T1 de Saintes

Marié à Marie, ses deux garçons Alexis et Sasha ne sont pas encore inscrits en club "mais on tape déjà le ballon dans le jardin."

L’envie de leur transmettre sa passion est bien là, lui qui a fait ses débuts à l’âge de 5 ans au RCS Brainois avant de filer au Sporting d’Anderlecht. "Pour l’anecdote, j’ai joué là-bas avec des garçons comme Maeyens et Baras que j’entraîne maintenant à Saintes."

Il se retrouve ensuite au Sporting de Charleroi où il a côtoyé des Dorian Dessoleil ou Loris Brogno, le fils de Dante qui évolue aujourd’hui en D2 italienne. Passage ensuite au RWDM avant un retour à Braine, "par facilité. On habitait alors à Braine. Aujourd’hui, je réside à Tubize."

Après Braine, il arrête le foot et rentre à la police. "Je devais avoir 21 ans. Un collègue qui jouait en Abssa au FC Scheut m’a un jour proposé de le rejoindre là-bas car il leur manquait un attaquant."

Il se laisse tenter, plante une quarantaine de buts et se retrouve convoité par plusieurs clubs, dont… Saintes. "Comme j’entraînais alors les jeunes à Braine où j’étais affilié, le club m’a proposé de rejoindre leur P2, ce que j’ai fait avant de rejoindre finalement Saintes où j’ai joué deux saisons avant de reprendre le coaching de l’équipe la saison dernière."

Il a suivi les cours d’entraîneur, passe cette année son UEFA B et ne cache pas ses ambitions, "mais je me sens actuellement bien à Saintes. Mais j’aime aussi la pression, avoir des objectifs et je suis un gars de challenges", précise celui qui avoue "aimer gérer et ne pas travailler sous la direction de quelqu’un."

À 31 ans, Dorian Nizot se plaît dans son costume de T1 à Saintes où il coordonne aussi les jeunes du club.

Pour en revenir à son travail, Dorian Nizot est donc inspecteur de police dans la zone d’Anderlecht, à quelques pas du centre d’entraînement du Sporting. "Je suis derrière un bureau en semaine et le week-end comme spotter (policier en civil qui encadre les noyaux de supporters) dans les stades de foot. J’ai, par exemple, accompagné les supporters de l’Union à Leverkussen et j’ai déjà visité pas mal de stades, en Belgique comme à l’étranger."

Ses pronostics

ES Braine – Ophain2

Etterbeek – Chastre1

Wavre-Limal – Ronvau1

Walhain – Lasne-Ohain B1

Stéphanois – Clabecq1

Saintes – La Hulpe1

Villers – Rixensart1

Braine B – Woluwe1

La semaine dernière, Cédric Verté (Walhain) a réalisé un 5/8.