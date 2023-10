Waterloo – Ixelles

Les Vert et Blanc sont en pleine bourre depuis trois semaines et espèrent enchaîner ce mercredi soir face à une formation ixelloise à leur portée. "Les gars sont en confiance et un déclic semble s’être produit. À la maison, sur notre synthétique, je pense que le match sera disputé et relativement partagé", indique Jonathan Vanonckelen (T2).

Szulc, Bogmis et Mazzù rentrent alors que Iacona est suspendu.

Lasne-Ohain –Saint-Josse

Troisième match en une semaine pour des Lasnois toujours invaincus dans ce championnat. Face à un Saint-Josse qui navigue en milieu de tableau, les hommes de Christophe Collaerts doivent l’emporter. "Malgré les nombreux absents, les points continuent à tomber et c’est une très bonne chose. Nous poursuivons notre programme de dingue et comme la spirale est bonne, nous allons tenter de continuer sur cette voie-là", relate le coach lasnois.

Engelbeen est de retour, de même que Bouhoulle et Dans.

Ce week-end

Evere – Waterloo

Déplacement périlleux samedi soir pour les Brabançons wallons. "Nous allons là-bas pour ne pas perdre et si on peut déjà ramener une unité ce serait pas mal. Evere est une solide formation de P1 et on sait que la tâche s’annonce rude", lance Jonathan Vanonckelen (T2).

BX Brussels – Genappe

Victorieux sans convaincre dimanche dernier face à Grez, les Genappiens doivent se reprendre dimanche au BX Brussels. "Les joueurs sont conscients qu’ils ont été mauvais dimanche après-midi et je suis sûr qu’ils auront à cœur de se reprendre. Le BX Brussels sera probablement revanchard après sa défaite à Waterloo et on sait que ce sera un match très compliqué", note le coach Julien Darquenne.

Tubize-Braine B – Kosova

En crise de confiance, les Tubiziens offrent l’hospitalité au leader schaerbeekois dimanche après-midi. Face à cette solide armada, les gars de Didier Bargibant devront sortir une prestation XXL s’ils veulent prendre au moins un point.

Alaoui est suspendu.

Grez – Lasne-Ohain

Toujours lanterne rouge, Grez ne méritait pas de perdre face à Genappe. "Nous n’avons pas de chance depuis le début du championnat avec des petits détails qui ne tournent pas en notre faveur. Je pense qu’une victoire résonnerait comme un déclic pour le groupe car il ne manque vraiment pas grand-chose pour décoller. Il ne faut surtout pas baisser les bras car la roue finira bien par tourner", note Pierpaolo Giunta (T1).

Sy est suspendu.

La RULO doit se méfier de son déplacement à Grez car la suffisance risque de se payer cher. "Ils viennent de prouver face à Genappe qu’ils ont les qualités pour se sauver et je me méfie de ce déplacement", explique l’entraîneur lasnois, Christophe Collaerts.