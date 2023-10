Walhain

Jamel Dennoune (T1) est déçu par son groupe: "C’était un non-match de notre part. Certaines ont pris le match à la légère et sous-estimé un adversaire pourtant prenable, mais je félicite Limal car on n’a pas été présent pour faire la différence."

Lasne Ohain

Deux points perdus contre l’Union SG. "Frustration car on a l’impression d’être au-dessus mais on offre deux cadeaux et on n’a pas mis la balle au fond après le 2-2, analyse Olivier Minsart (T1). BX devrait nous convenir car ça joue au foot."

Chastre B

Lourde défaite contre Ixelles: 0-6. "On a tout fait pour ne pas devoir déclarer forfait en raison des absentes et des blessées, et j’ai quand même vu de belles choses malgré une moyenne d’âge très basse", positive Léo Noemi (T1).

Jodoigne

20 buts marqués en deux matchs et 7-0 contre Boitsfort avant la double confrontation contre Walhain dans quinze jours. "Même dynamique que la semaine précédente avec un match sérieux et le respect des consignes", apprécie Gilles Marko (T1).

Provinciale 2

Waterloo Lion’s

Le leader a gagné 5-4 face à Jodoigne. "Belle rencontre au niveau de la construction, un peu compliquée en première mi-temps, et avec pas mal d’actions en deuxième malgré un problème de finition", signale Aya Rzine (capitaine).

Jodoigne B

Troisième défaite de rang. "On pouvait faire quelque chose en étant à notre niveau, mais c’est la cata au niveau des entraînements pour l’instant, constate Pierre Haerlingen (T1). J’espère qu’on va se reprendre contre Uccle qui encaisse beaucoup."

Lasne Ohain B

4-2 face au BX. "Après un creux en fin de première et début de seconde période où elles marquent leurs buts, on a de nouveau maitrisé le match et je suis content car les buteuses n’avaient pas encore marqué", note Paulo Guimaraes (T1).

Beauvechain

Second succès de suite contre Ronvau. "On avait mis en place une tactique différente qui a été bien appliquée et on a livré un match plein, savoure Grégory Collée (T1). On marque deux fois, elles reviennent sur penalty puis on a fait tourner à 3-1."

Ronvau

Déception à Beauvechain. "On est passé complètement à côté et on l’a senti dès les premières minutes, regrette Guillaume Lengelé (T1). Même si c’était un peu mieux à 2-1, on n’a pas su relever la tête et j’espère une réaction contre Nivelles."