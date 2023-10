Le Rebond Ottignies reçu 7/7 et leader de la P1

Pour y arriver, les Brabançons ont remporté la mise ce mercredi soir à Ixelles. Ce ne fut pas sans mal et à la mi-temps, ils n’en menaient pas large avec un 30-22 resnseigné au marquoir. "On ne marque rien les vingt premières minutes, confie le coach. On est battu dans les 1 contre 1 et on ne trouve pas de solutionb en attaque. Pour résumer, mes gars sont complètement à la rue."

La seconde mi-temps verra Ottignie réagir avec vigueur. Via Lecomte, Delvaulx et le métronome Vanpee, le Rebond va plus marquer en un quart temps que lors des vingt premières minutes.

Presque sur du velours à 43-52 (30e), Ottignies va déjouer et voir l’École Européenne rappliquer. "Ixelles revient à -3 à deux minutes du terme. On n’en mène pas large et puis un panier de Colling nous fait un bien immense", relate le coach Thys qui ne veut retenir que la victoire: "Oui, on n’a pas produit un grand match. Heureusement, on a deux semaines sans match. Je pense que cette trêve va faire du bien."

Quarts temps: 16-11, 14-11, 13-30, 13-7.

OTTIGNIES (4x3, 13/21 LF, 30 ftes): Colling 6, Valentin 3, Lecomte 13, Carrez 2, Delvaulx 3 (1x3), Vanpee, Ronval 2, De reuck, Steimes 8 (1x3), Noël, De Herdt 2, Tysiak 7 (2x3)