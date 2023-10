Le coach de Braine face à son ancienne joueuse, aujourd’hui coach des London Lions : "Ça va être de belles retrouvailles"

Cette saison-là, Villeneuve avait à nouveau atteint la finale de l’EuroCup après une élimination en EuroLeague. "C’était sa première finale européenne, poursuit le coach Dusart qui n’a gardé que des bons souvenirs de celle qui est aujourd’hui à la tête de l’armada londonienne. C’est une très bonne coach qui a su combiner les styles de jeu des différents entraîneurs qu’elle a eu pour construire sa propre identité."

Et qu’a-t-elle pris de Fred Dusart ? "Je n’en ai aucune idée, sourit le stratège français. On a tous les deux un caractère fort et il y a parfois eu des accrocs entre nous lors de match parce qu’elle détestait perdre. Mais c’était aussi très constructif et c’était une joueuse très sympa en dehors du terrain, même très marrante, une fois que la glace était brisée."

Après avoir mis fin à sa carrière de joueuse en 2019, Styliani Kaltsidou est devenue entraîneur adjoint de l’Olympiakos et de l’équipe nationale slovène. En janvier dernier, le club de Londres lui a confié le poste d’entraîneur principal et nul doute qu’avec son caractère de guerrière et l’équipe qu’elle a sa disposition, son ambition se résume à conduire son équipe vers un titre européen. "Elle va insuffler à cette équipe un tempérament de battant et Londres a les capacités pour jouer le titre. Je suis très content de la revoir, mais pas de jouer contre elle, lance le T1 brainois en souriant. C’est une équipe avec des joueuses d’expérience et qui est capable de changer de système 25 fois sur un match. C’est impossible de tout anticiper contre elle, d’autant que la coach a cette faculté de très bien s’adapter au jeu adverse."

Londres devra cependant se passer de son Américaine Megan Gustafson blessée. De son côté, Braine pourra compter sur le retour de sa meneuse Vucetic. "Elle ne sera pas à 100% mais elle tiendra sa place."