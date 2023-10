En P2B, exploit de Walhain qui s’offre Etterbeek. En P1, Lasne-Ohain s’impose, Waterloo battu

En deuxième provinciale, le match d’alignement de ce mercredi soir a vu le FC Walhain infliger à Etterbeek sa première défaite de la saison. Les hommes de Cédric Verté se sont imposés 1-0 suite à un but inscrit sur penalty par Quentin Duhem à dix minutes du terme. "La victoire est amplement méritée. Ils ont une frappe au goal que Thomas Detry va chercher dans les arrêts de jeu, sinon ils n’ont rien, résume le coach. On cherchait un match référence et on l’a trouvé en gagnant la bataille de l’entrejeu et en étant présents dans les duels. Je suis fier de mon groupe."