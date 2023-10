Clovis Colard, l’éclaircie grézienne

Malgré le maigre bilan avec un seul point pris lors des sept premiers matchs, le latéral droit performe assez bien. Collectivement, il voit d’ailleurs des améliorations nettes au sein de son équipe. "Contre Genappe, ce week-end, c’était beaucoup mieux dans le contenu. On s’est créé plus d’occasions qu’à l’accoutumée et on pouvait repartir avec un point."

Le joueur de 19 ans est content de l’ambiance et de la mentalité du noyau grézien. "Ce qui est positif, c’est qu’on ne lâche pas mentalement, explique-t-il. On pourrait se décourager mais on se bat à chaque match pour essayer de prendre des points. On espère que cela va payer dans les prochaines semaines et qu’on pourra accrocher le maintien à l’issue de la saison."

Un gardien reconverti en joueur de champ

Pur produit de Grez, il a d’abord évolué en tant que gardien de but jusqu’en U15 et une rencontre avec un certain Sergio Palavicino, ancien T1 de Grez. "C’est lui qui m’a fait évoluer dans le jeu alors que je n’étais pas mauvais dans les cages. J’ai directement pris mes marques et je suis maintenant avec la P1."

C’est un réel accomplissement pour le garçon de pouvoir évoluer avec l’équipe fanion. "Cela me fait très plaisir d’être là. C’est un football différent qu’en P3 mais cela me convient mieux. Vu notre situation, j’essaye d’abord d’être performant défensivement mais j’aime aussi apporter quelque chose offensivement en essayant d’être percutant sur mon flanc."

Le premier Grézien au classement des étoiles ne se fixe pas d’objectifs individuels: "Je veux juste donner le maximum pour aider l’équipe à s’en sortir. Le classement des étoiles, c’est bien, mais le collectif reste ma priorité."