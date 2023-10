Braine n’a pas à rougir de sa défaite en EuroCup: "On peut avoir un sentiment à la fois de frustration et de fierté"

La capitaine brainoise Lindstrom montre l’exemple en se jetant dans la bataille, les mains de Joris et Claessens ne tremblent pas, tandis que Vucetic mène la danse en parfait chef d’orchestre. Les Londoniennes tremblent, mais peuvent compter sur Karlie Samuelson qui n’a visiblement pas oublié le chemin de l’anneau brainois depuis son passage en 2018-2019. Elle ramène la sérénité et le reste du groupe fait parler son expérience. Les locales tentent de limiter la casse, mais au final il y a 11 points. Trop ? "Oui au vu du match, lance un coach brainois que l’on sent mitigé. Londres mérite sa victoire mais un écart de moins de 10 points aurait été plus logique au vu du match. Je suis un peu frustré par rapport à cela, mais je suis fier de la prestation de mes joueuses. Elles ont regardé leur adversaire droit dans les yeux."

Les Brainoises ont effectivement tenu tête à des Londoniennes que l’on a même senti quelque peu incrédules à la 25e (53-50). Braine a joué sans le moindre complexe et c’était beau à voir. Mais leur inexpérience leur a coûté cher à un moment clé du match. "On a parfois été trop naïf, confirmait le coach brainois. On joue avec fougue, mais en étant naïf. Ce n’est pas une critique mais un constat et c’est logique au vu de la moyenne d’âge de mon équipe. J’espère que mes joueuses ont pris un mois d’expérience en une seule rencontre."

En jouant avec cette intensité et en développant le même basket chatoyant qui a séduit le public ce mercredi, la voie de la qualification semble toute tracée pour Braine. Mais pour cela, il faudra ramener une victoire du Portugal mercredi prochain.

Quarts temps: 18-23, 22-20, 18-19, 18-25.

BRAINE (18/39 à 2 pts, 10/23 à 3 pts, 10/10 LF, 32 rbds, 17 ass.,23 ftes): Leblon 5 (1x3), CLAESSENS 18 (4x3), Dossou 6 (2x3), Vervaet 6, LINDSTROM 8 (2x3), Vuckovic 8 (1x3), VUCETIC 11, SAXTON 0, JORIS 14.

LONDRES (33/49 à 2 pts, 2/11 à 3 pts, 15/23 LF, 30 rbds, 17 ass., 19 ftes): Landrum 15, KATANIC 3, Beckford-Norton 4, Snylsina 3 (1x3), WINTERBURN 12, WILKINSON 16, FAGBENLE 15, SAMUELSON 19 (1x3).