L’heure de prouver que Ronvau a sa place en P2

L’équipe n’a pas à rougir de ses prestations et l’a encore démontré, samedi dernier, face à Etterbeek (1-2). "On n’a pas livré un mauvais match et on leur a posé pas mal de problèmes en étant bien organisé. C’est dommage de ne pas avoir pris ce petit point mais n’oublions pas qu’on ne joue pas dans la même cour et qu’on sortait d’une lourde semaine en ayant enchaîné Braine, Ophain et Etterbeek."

Actuellement douzièmes au classement, les Chaumontois entament un calendrier plus abordable. "Mis à part Walhain contre qui ce sera compliqué dans dix jours, on va rencontrer Wavre Limal, Stéphanois et on jouera plus tard contre Chastre et Racing White. C’est donc maintenant, face à des formations de milieu ou de bas de classement, qu’il va falloir enchaîner et prendre des points."

Retrouvailles avec Wavre-Limal

Ce maçon de profession, également passé par le RJ Wavre et Perwez, dispute sa sixième saison depuis son retour à Chaumont qu’il avait quitté pour Wavre Limal, un club qu’il va retrouver ce week-end. "Je voulais arrêter sur la montée parce que j’ai deux enfants et un boulot assez prenant, mais le président m’a convaincu de rester afin d’apporter mon expérience aux jeunes. Depuis mon dernier passage en P2, je trouve la série plus relevée et il y a un fossé entre les 4-5 premiers et les autres. Des équipes comme Etterbeek, Saintes, Ophain et peut-être Braine, même si ce dernier dépend des renforts de D3, seront facilement au-dessus. Honnêtement, j’espère qu’on fera quelque chose contre Wavre Limal que je connais bien et où pas mal d’anciens sont revenus. Mais ce n’est jamais facile contre eux car ils n’ont pas une vilaine équipe sur le papier et qu’ils semblent mieux tourner qu’au début."