Les anciens ont fait leur retour pour un soir sur le tatami du Royal Inter Gembloux Wavre

Cédric Taymans était ravi d’avoir pu contribuer à organiser pareil événement: "Cela fait plaisir à tout le monde de retrouver des anciens compétiteurs et des anciens champions. C’était vraiment une séance très agréable qui s’est passée dans la bonne humeur."

C’était d’ailleurs le retour depuis de nombreuses années pour certains sur le tapis wavrien. "Bien qu’il y ait des années en plus pour la plupart, c’est comme le vélo, ils n’ont rien perdu de leur talent", explique l’homme de 48 ans qui a, pour rappel, été médaillé d’argent en 2001 aux championnats du monde.

Parmi les revenants d’un jour, il y avait Adrien Quertinmont. À 29 ans, il reste impliqué dans le monde du judo comme formateur et coach chez les U18 à la fédération. Cela faisait toutefois un petit temps qu’il n’avait plus fait d’entraînement en tant que tel: "Il m’a fallu un peu de temps pour retrouver mes sensations mais cela m’a fait plaisir personnellement de revoir du beau monde sur le tatami."

Cela tenait à cœur à l’ancien judoka d’être présent. "C’est ici que j’ai évolué quand je pratiquais la discipline. Je donne encore cours pour le club et ce fut une soirée assez symbolique pour moi comme pour beaucoup."

Le RIGW est d’ailleurs connu et reconnu comme l’un des clubs phares du judo belge avec de nombreux titres obtenus durant ces trente dernières années. Taymans veut d’ailleurs continuer à perpétuer ces très bons résultats dans le futur: "Malgré mon travail à la fédération, notre club reste super important et on veut bien sûr continuer à obtenir de bons résultats à l’avenir. Il faut pour cela garder un esprit compétitif mais le tout avec l’esprit familial qui caractérise le RIGW."

Ce dernier tenait aussi à rendre hommage à Michel Bertrand et Francis Delvaux, le président du club, qui sont toujours impliqués à 100%.