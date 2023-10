La bonne opération pour le Royal Nivelles en P1 Dames

Il a fallu une bonne seconde mi-temps (gagnée 25-35) et la montée au jeu de la capitaine et coach Mélina Matton pour donner du tonus au rythme aclot. "On était un peu dans le dur en début de partie. Cela ne tournait pas bien. Je pense quand même que le niveau était plus élevé chez nous mais notre jeu manquait de dynamisme et d’intensité. Normalement, je ne monte pas sur le terrain parce que je suis moins prête que les joueuses et j’ai peur de me blesser mais il fallait donner un coup de boost", explique cette dernière.

Sans Charlyne Cogoi (blessée aux tendons de la cheville), le groupe nivellois finit par émerger dans ce derby du BW. "Il fallait gagner car le maintien se jouera entre Matete, Waterloo et nous. J’ignore combien de descendants il y aura en P1. L’année passée, il n’y en a pas eu car il y a eu de nombreux changements. Avec la victoire à Matete (N.D.L.R. 38-56) et ce succès ramené de la Butte du Lion, on fait clairement la bonne opération au classement", renseigne celle qui joua au Spirou Monceau.

Dans sa 31e année, la kiné de formation voit d’un très bon œil le basket se développer au Royal Nivelles. "On a des U12 Filles (coachées par Éloïse Debelder, joueuse de la P1), des U14 et U16 régionales ainsi que des U19 provinciales. L’objectif du club est d’augmenter sa section féminine." Avec 21 ans d’âge moyen, la P1 représente bien cette volonté de travailler au départ des jeunes.

Pour confirmer ses progrès, la formation nivelloise affronte un autre cador de la série avec la venue dimanche prochain à la Dodaine du Rebond Ottignies, auteur jusqu’à présent d’un parcours sans faute avec un 4/4 bien tassé.