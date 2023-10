EuroCup: Ine Joris se sent bien dans ses baskets brainoises et cela se voit

À 22 ans à peine, l’Anversoise est un des cadres d’une équipe que le coach Dusart s’emploie à bonifier. "Frédéric Dusart nous demande de jouer en confiance, d’évacuer ses doutes, de prendre ses responsabilités et de bien communiquer. Il nous demande d’oser tirer quand les options se présentent et de ne pas se cacher. Pour ma part, j’apprécie être responsabilisée. On se sent concerné dans le jeu et on évolue avec davantage de confiance."

Ce second match d’EuroCup sera déjà un fameux test. "Oui. Londres a été bâti pour jouer l’EuroLeague. Elles ont été éliminées en préqualification par les Hongroises de DVTK. Les Lions sont une équipe expérimentée, à l’image de l’intérieure Fagbenle. On n’aura strictement rien à perdre. C’est avec ce genre de match que nous deviendrons plus fortes au plan collectif."

Ine sait également que de bonnes prestations sur le sol européen la rapprocheront d’un retour dans le noyau des Belgian Cats (elle avait participé à la Coupe du monde 2022 mais pas à l’Euro 2023). Une équipe nationale belge qu’elle n’a pas hésité à soutenir avec ses parents dans le public en Slovénie il y a quelques mois lors de l’Euro. La prochaine sélection a lieu dans quinze jours: "Porter le maillot de l’équipe nationale est un honneur. Quand vous n’êtes pas sélectionnée, vous avez deux attitudes possibles: soit vous êtes déçue et vous restez prostrée dans votre coin, soit vous continuez à travailler pour devenir plus fort et prétendre un jour à une sélection. J’ai choisi la seconde option."