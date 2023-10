De brillants Brabançons ce week-end en cyclo-cross

Pour cette première manche organisée à Gedinne pour le CX Stevens Challenge, un coureur du MTB Team Spirit de Thibaut Ullens, structure perwézienne, l’a emporté dans sa catégorie d’âge. Il s’agit de Daan Hubin qui roulait avec son VTT. Un autre coureur de l’équipe y a brillé: Aurélian Jacob, fils du sacré routier (qui preste aussi dorénavant en triathlon, Frédéric Jacob) qui a pris pour sa part la seconde place sur un tracé reconnu par de nombreux participants comme un circuit très ludique.

Dimanche, c’est du côté du challenge officiel Henri Bensberg que les coureurs se sont confrontés à Libramont. Une délégation de jeunes Blancs Gilets était de la partie dont le tout jeune Alix Falque qui a multiplié les succès sur la route cette année. Visiblement, le cyclo-cross lui convient également puisque sur un circuit qui était, selon lui, "pas mal du tout", avec beaucoup de vent et des températures froides, ils étaient 28 au départ en U10 et il l’a emporté.

Alix a démarré en 14e position avec le dossard n° 1 qu’il gardera tout au long du Challenge Henri Bensberg suite à un tirage au sort réalisé lors de la première manche. Il ne lui a pas fallu longtemps pour se faufiler dans les premières places et passer la ligne en premier. "Après avoir passé la ligne au premier tour, Alix a accéléré et a fait la course en tête jusqu’à la fin (5 tours au total en 11'13)", confie sa maman Aurore Brouet, qui est une ancienne cycliste.

Quant à Alix, il déclarait après la course: "Je pense que j’ai bien roulé et j’en ai doublé beaucoup."

Alix attendait avec impatience les cyclo-cross. Il a pu en faire un à Saint-Trond le 8 octobre dernier avec des coureurs néerlandophones où il a terminé à la deuxième place. "Il n’était pas sûr de lui mais avec sa victoire dimanche, il s’est rassuré. D’autant plus qu’il veut remporter le Challenge Henri Bensberg et pourquoi le Challenge FCWB mis en place cette année."