Les Waterlootois n’ont pas pour ambition la montée en nationale 3 avec leur équipe B. Mais ils ne la refuseront toutefois pas si elle se présente.

Jusqu’ici, ils ont gagné leurs cinq rencontres de championnat. "Basècles était considéré comme le favori de la série. Nous avons gagné notre match initial à Basècles 7-9. Cela nous a lancés dans la saison. Personnellement, je vise les premières places, sans plus. Certains dans l’équipe, comme Martial Cochu, espère le titre", indique Valentin Janssens, le capitaine d’équipe et président du club waterlootois.

Le match bascule à 4-4

Les Waterlootois recevaient Montois A samedi soir, une équipe composée de trois B4 et un B6. À 4-4, la rencontre a basculé en faveur de l’équipe visitée. "Martial Cochu et Nathan Brico étaient alors menés deux sets à rien. Ils sont parvenu à gagner leurs rencontres à la belle, 11-8 pour Nathan Brico et 12-10 pour Marial Cochu. Nous avons alors mené 6-4. Nos adversaires ont accusé le coup. À 4-6, il n’est pas dit que nous aurions gagné le match."

Waterloo est en tête avec Dinez. Les deux équipes sont invaincues. "Dinez et Basècles, nos deux adversaires directs, doivent encore se rencontrer. Nous affronterons Dinez en fin de premier tour."

B4 jusqu’à la dernière journée 2022-2023

Valentin Janssens est monté B4 fin de saison dernière. "J’avais les points pour monter B4 jusqu’à la dernière journée de championnat. J’ai perdu quelques points et je suis redescendu B6. Comme cela s’était passé le dernier jour, j’ai demandé à la fédération de revoir mon classement. Cela a été accepté, elle m’a classé B4. J’étais le plus petit B4 en début de saison et donc j’étais celui qui avait le moins de points. J’appréhendais la saison mais j’ai fait un très bon interclubs lors de la première journée à Basècles. Cela m’a mis en confiance et depuis, je fais de bons résultats, conforme à mon classement", signale-t-il.

WATERLOO B: Franck Czerwenka (B2 – 4 victoires), Valentin Janssens (B4 – 3 v.), Martial Cochu (B4 – 2 v.), Nathan Brico (B6 – 2 v.).