Succès de retour, des derbies, victoire par la petite porte et exploit à Hawaï… Le débrief’ du week-end sportif en BW

Il a fallu attendre le dernier quart d’heure pour voir une équipe émerger dans ce Braine - Jodoigne de bas de tableau... Et ce sont les Brainois qui ont décroché la timbale en inscrivant deux buts pour s’imposer 2-0, faisant ainsi la bonne affaire au classement.

Foot - P3D

Le SC Jodoigne s’est assez facilement et logiquement imposé contre Mélin, 5-2. Un quatrième succès qui permet aux Jaune et Noir de confirmer leur bonne forme et leur deuxième place au classement.

Basket - R2A Dames

Durant près de trente minutes, le Rebond Ottignies a fait douber le Castors Braine. Mais celui-ci a fini par prendre le dessus et l’emporter, 51-70. Au classement, les Brainoises restent seules en tête.

Volley - N1 messieurs

Nivelles a dû batailler ferme pour venir à bout de Zoersel, lanterne rouge du classement. Score final : 3 sets à 2. Grâce à ce succès qui les éloigne de la zone potentiellement dangereuse, les Nivellois sont sixièmes.

Jogging - Les Crêtes La Hulpoises

Olivier Van Gluck s’est montré le plus rapide sur les Crêtes La Hulpoises et a devancé Alexis Matthys et Jonathan Pierre. Chez les dames, victoire d’Audrey De Moor.

Triathlon - Ironman d’Hawaï

L’athlète du Triathlon Team Braine, Marine Panagiotidis a terminé l’Ironman d’Hawaï - qui fait office de championnat du monde de triathlon complet - à la 318e place. Mais surtout, la Waterlootoise s’est classée 9e de la tranche 18-24 ans et première francophone.