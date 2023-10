Prono BW 21 et 22 octobre 2023: c’est à vous de jouer !

90 joueurs ont participé au dernier Prono BW avec une grille basée sur neuf résultats puisque la rencontre entre Beauvechain et Mont-Saint-André, arrêtée avant son terme, n’a pas été comptabilisée. Ils sont deux à avoir réalisé un résultat parfait de 9/9. Il s’agit de Mehdi Sahnoun et Thierry Adam, le plus proche de la réponse à la question subsidiaire qui gagne un abonnement numérique d’un mois.

Cette semaine