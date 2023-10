P3D :  Beauvechain - Mont-Saint-André a été arrêté suite à la grave blessure au genou d’Adrien Gossia

Buts: Gossia (1-0, 23').

Disputée à Mont-St-André, la partie n'a pu aller à son terme en raison de la blessure du buteur beauvechinois, Adrien Gossia, victime d'une rotule déplacée lors d'un duel fortuit qui a nécessité l'intervention de l'ambulance puis du SMUR "mais l'arrivée de ce dernier a demandé vingt minutes d'arrêt supplémentaire et l'arbitre n'a pas repris le jeu. On était super bien dans le match jusqu'à ce malheur et j'espère qu'on ne sera pas pénalisé au niveau du verdict en plus d'avoir perdu l'un de nos meilleurs joueurs", avance Jabran Albahtouri (T1).

Stéphane Decock, T1 de Mont-St-André, appuie la décision d'arrêter "car plus personne n'avait la tête à ça."

La balle est dans le camp du Comité Provincial du Brabant mais le match sera probablement rejoué.