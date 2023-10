La formule du championnat de balle pelote en Nationale 1 changera la saison prochaine

Les dix équipes joueront le premier tour par rencontres aller-retour. À l’issue de cette phase classique, les six premiers seront réunis après avoir divisé les points par deux pour disputer les play-off dans une formule de mini-championnat par aller-retour. Le premier à l’issue des play-off sera champion de Belgique.

Les quatre derniers joueront les play-down, ici aussi après avoir divisé les points par deux. Le dernier de ce mini-championnat descendra en nationale 2. L’avant-dernier des play-down disputera une lutte pour le maintien contre le perdant de la finale de nationale 2.

Pour la division 2 nationale, rien ne change. À l’issue du championnat par aller-retour, les huit premières équipes se retrouvent en quart de finale des play-off. Les trois derniers descendent, il n’y a plus de barrage. En play-off, on joue 1 contre 8, 2 contre 7, 3 contre 6 et 4 contre 5.

Pour les demi-finales des play-off, on tire au sort entre les quatre vainqueurs des quarts de finale. Le vainqueur de la finale monte en nationale 1, le deuxième jouera un barrage contre le 9e de nationale 1 pour la montée.