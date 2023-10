Ju-jitsu: Une fin d’année cruciale pour le Grézien Shaï Gerena: “Je vise un podium au championnat d’Europe”

Ce résultat lui permet toutefois d’assurer sa qualification pour le championnat d’Europe qui aura lieu le 25 novembre prochain. "Cet Open d’Allemagne est un bon point de départ dans ma préparation pour ce championnat d’Europe où je souhaite représenter au mieux la Belgique. Je pars sur de bonnes bases et il me reste un mois et demi pour être à mon meilleur niveau."

"Je vise un podium au championnat d’Europe"

D’autant que plusieurs grosses échéances approchent pour le Grézien. "Avant le championnat d’Europe, j’aurai un gros championnat de grappling le 27 octobre à Rome et puis il y aura les championnats du monde à Abu Dhabi le 8 novembre. Ce sont trois grosses échéances que je prépare avec minutie en cette fin d’année 2023."

Dans ce cheminement, Shaï Gerena vient d’obtenir le statut d’Espoir sportif au sein de l’Adeps. "J’ai quitté la fédération flamande et mon statut d’athlète de haut niveau là-bas pour rejoindre l’aile francophone. Je repars un peu de zéro mais j’ai hâte d’enchaîner les bons résultats, et notamment de décrocher un podium au championnat d’Europe, pour gravir à nouveau les échelons côté francophone et recevoir le soutien nécessaire à mon développement."

D’autant que sa progression est nette depuis quelques années. "Je sens que j’ai beaucoup évolué ces dernières années. Je suis désormais plus sélectif dans le choix des compétitions auxquelles je participe. Avant, je participais à une cinquantaine de compétitions et j’en gagnais 45. Aujourd’hui, je prends part à 20 compétitions et j’en gagne 13-14. Je gagne moins souvent mais chaque médaille d’or obtenue veut vraiment dire quelque chose maintenant."