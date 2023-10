D3A ACFF: Braine-Jodoigne, le derby revu par les deux T2

Messieurs, on a assisté à un match fermé. Quelle en est votre analyse ?

Terence Jaumain: La consigne était avant tout de jouer en équipe et d’avoir un bloc compact. Forcément, ça laisse moins d’espace à l’adversaire et il n’y a pas eu cinquante occasions. Mais on savait qu’on allait s’en créer à un moment ou un autre, c’est ce qui est arrivé, et on peut dire que la victoire est méritée au nombre d’occasions, dans l’énergie, les duels gagnés et l’attitude de vouloir défendre vers l’avant.

Lorenzo Lucania: Résultat totalement mérité et pas grand-chose à retenir chez nous car c’était un off-day total de la première à la dernière minute. On a quand même 2-3 situations chaudes en début de deuxième mi-temps mais on a manqué d’intensité et de qualités footballistiques. Comme ce sont deux nouveaux noyaux, les deux équipes se cherchent. Du coup, on met un peu plus l’accent sur l’organisation défensive, ce qui fait qu’il n’y a pas eu beaucoup d’actions.

Quelle incidence a ce résultat pour votre équipe ?

T.J.: On était dans une situation où on avait besoin de points mais on voulait surtout une réaction du groupe, notamment dans l’attitude, l’agressivité et l’envie. Cette victoire fait du bien et doit nous donner une petite bouée d’oxygène mais je ne veux pas qu’on s’en contente car tout n’est pas encore parfait.

L.L.: Ce qui est dommage, c’est qu’on était à ça de faire le step et accrocher le bon wagon, mais là on continue à regarder derrière. Après, ce n’est qu’un week-end et on va se remettre à bosser ce mardi pour reprendre cette spirale qui était positive depuis trois semaines.

Braine devra confirmer à Ath tandis que Jodoigne devra réagir contre Symphorinois ?

T.J.: Je connais cette équipe d’Ath depuis plusieurs années et c’est toujours difficile d’aller prendre des points là-bas face à un gros bloc flanqué d’expérience. D’autant plus qu’ils sont deuxièmes au classement et que tout roule pour eux en ce moment. À nous de les respecter mais sans les craindre non plus.

L.L.: On est dans une bonne spirale à domicile. Il faudra donc prendre des points pour repartir de plus belle, même si notre prochain adversaire n’est pas mal pour l’instant. Quoi qu’il en soit, on va essayer de faire ce que Braine nous a fait ce week-end (rires).

Comment se passe votre job comme T2 ?

T.J.: Je l’avais déjà fait et si c’est différent qu’un rôle de T1, ça n’en est pas moins plaisant, loin de là. Quand on est T1, on a de grosses responsabilités car on coache constamment l’équipe. T2, c’est un rôle un peu plus dans l’ombre et l’analyse de choses qui peuvent aider l’entraîneur principal et le groupe. On a une bonne entente dans le staff avec des caractères différents mais cela crée une belle alchimie. Tout se passe bien et j’ai été très bien accueilli. J’étais T1 de Symphorinois depuis cinq ans mais il faut pouvoir entamer d’autres chapitres pour continuer à grandir. Braine m’a contacté et j’ai senti que le club me voulait vraiment. J’ai un peu exposé ma vision, on m’a proposé de travailler avec Axel et nous étions partants tous les deux.

L.L.: J’étais déjà avec Steve (Dessart, le T1) à Waremme et je l’ai suivi à Jodoigne. Ça reste le boss et c’est lui qui a le dernier mot mais ce rôle me convient car on travaille en binôme. Je ne suis pas seulement là pour mettre des plots, j’essaie de donner mon avis au maximum et ça se passe super bien car on a un groupe super chouette pour travailler. Jodoigne est un top club, qui reste familial tout en essayant de se professionnaliser un peu à son niveau, ce qui correspond à mes valeurs.