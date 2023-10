D3A ACFF: Avec Philippe Droeven, Perwez a trouvé son porte-voix

Le matricule 2364 s’appuie donc sur le principe de continuité et de stabilité en interne, la même philosophie ayant été utilisée à bon escient la saison passée au moment du limogeage de Christophe Mortier. "L’avantage en combinant les deux rôles, c’est que j’aurai rapidement la possibilité de me retirer et de trouver quelqu’un d’autre si d’aventure cela ne fonctionne pas. Je suis un homme de dialogue et j’aime utiliser la communication comme une solution à n’importe quel problème", explique l’homme de 58 ans.

Doté d’un fort caractère et d’un tempérament de battant, Phlippe Droeven présente également une fameuse carte de visite. Que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, il a gravi les échelons du football belge et son expérience sera certainement une fameuse aubaine pour le groupe perwézien. "J’ai porté les couleurs d’Ixelles, Overijse en P1 et en Promotion, Ninove en D3, Alost en D2 et en D1, Saint-Nicolas en D2 ainsi que de Rhode et Halle. J’ai également évolué en D1 futsal. En tant que coach, j’ai débuté du côté d’Ixelles puis je suis parti au White Star durant plus de quinze ans avec une accession à la D1 puis des passages à Waterloo, Boitsfort et Saint-Josse avant de débarquer ici à Perwez comme directeur sportif. Je possède donc un sacré bagage et j’ai aussi l’énorme avantage de connaître tous les joueurs puisque je me suis occupé de la campagne de recrutement. Nous avons dû repartir presque de zéro il y a quelques mois mais le noyau est de qualité et les sensations sont bonnes."

Le nouveau mentor du FC Perwez en est convaincu: avec son staff – Laurent Godelet comme T2 et Daniel Uytdenhoef comme TK – tous les ingrédients sont réunis pour réussir l’opération maintien. "Je ne me fie pas au classement car c’est encore beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. Ce qui est sûr, c’est que même lorsque nous avons été battus, nous n’avons jamais été ridicules et avec un peu plus de réussite, nous aurions même quelques points en plus. La série reste très compacte, excepté Onhaye qui est au-dessus du lot, mais tout le monde peut battre tout le monde et je suis certain que nous parviendrons à rester en D3."