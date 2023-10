Les deux équipes ont bataillé ferme dans le premier quart temps pour conclure à 14-18. Nivelles, qui aligne un Clément Goffin pas à 100%, peut heureusement compter sur un Axel Bizet en très grande réussite pour forger ce premier écart.

Dans le second quart, Nivelles pousse vite son adversaire à cinq fautes pour aligner une longue série de lancers francs et ainsi rejoindre la mi-temps avec un petit viatique de 7 points (31-38). Mais les Nivellois ne doivent surtout pas fanfaronner car rien n’est fait dans ce match.

Et en effet, comme pressenti, au retour des vestiaires, bien emmenés par leur capitaine Yassin Akbib, les Bruxellois du Royal IV enclenchent le turbo pour réduire leur retard. Il faut encore un Axel Bizet très inspiré et toujours en réussite pour que Nivelles puisse rester aux commandes à la demi-heure (50-52).

Décidément intenable, Axel Bizet alignera encore des points importants dans le dernier quart. Bien aidé par ses équipiers Renard, Diop et Cockmartin, l’ailier carolo de Nivelles a ponctué sa prestation 5 étoiles, par un nouveau trois points, le troisième de la soirée, avant de rendre une carte personnelle avec 21 points (3x3) !

Teo Alexandridis, le coach nivellois, saluait bien évidemment la prestation de son ailier, mais il préférait mettre en évidence la force collective de son équipe dans cette victoire. "C’était très important de renouer avec la victoire après notre défaite de la semaine dernière. Nous savions que Royal IV allait mettre beaucoup d’intensité dans ce match. Tous mes joueurs ont suivi notre plan de jeu à 100%. Et en plus, Clément Goffin a joué. Je suis très fier de lui car il n’était pas à 100% et ce n’était pas évident pour lui. De plus, en raison des nombreux problèmes que nous avons rencontrés la semaine avant ce match, certains de mes joueurs ont dû évoluer à des postes différents que ceux où ils évoluent habituellement. Je suis très satisfait de leur altruisme et très heureux de leur attitude pour le bien de l’équipe. Bien sûr, Axel Bizet a fait du tout bon boulot. Mais tout le monde a contribué à la défense et à l’attaque. Et notre expérience a fait le reste. Avec ce succès, forgé de cette manière, je suis le plus heureux des entraîneurs."

"Cet esprit d’équipe, c’est notre force"

Axel Bizet, malgré sa prestation, restait modeste par rapport à ses performances, préférant mettre en avant le collectif nivellois. "Nous nous sommes battus jusqu’au bout pour aller chercher cette victoire, en nous encourageant à chaque fois que cela devenait compliqué. Cet esprit d’équipe, c’est notre force. Royal IV nous a mis une grosse pression défensive et nous avons parfois laissé trop de liberté aux shooteurs adverses. Bref, tout ne fut pas parfait. Mais on sait que nous devons encore beaucoup travailler car il nous reste encore quelques détails à régler, notamment sur les pertes de balle et sur le plan défensif. Ce qui impor te, c’est la victoire pour l’équipe. Et ça me fait évidemment très plaisir de revenir avec les trois points."

Quarts temps: 14-18, 17-20, 19-14, 11-17.

ROYAL IV: Philippe 0, Lefevre 0, Zapulla 6, El Mashini 4, Akbib 17, Vancoppenolle 0, Coulibaly 2, Gard 0, Massambombo 0, Bambi 7, Muepu Malu 19, Benzouien 6.

NIVELLES: Cockmartin 8, Diop 7, Renard 8, Bataille 7, Navez 10, Louahala 0, Di Francesco 1, Goffin 7, Renversez 0, Bizet 21.