Les Brainoises de Régionale 2B ont signé un beau succès ce dimanche. Une victoire dont le coach Brismée appréciait l’ampleur: "Vous m’auriez dit en début de saison que nous aurions aujourd’hui un bilan de trois défaites et trois victoires, je ne vous aurais pas cru. Sur ce match, on va vers le niveau de jeu qu’on souhaite développer mais il y a 1 000 petites choses encore à corriger. On a une montagne à gravir cette saison. Personnellement, je serais content si on franchit un petit col à chaque match. Chaque game apporte son lot d’expérience. À chaque rencontre, les filles découvrent plein de choses. Cela n’a pas toujours été simple mais le collectif évolue."

À Huy, Braine se dégagera progressivement pour mener 40-44 (30e) et remporter plus largement le dernier quart (11-20). "On a été beaucoup aux lancers francs en fin de match. Globalement, on démarre bien chacun de nos quarts avant de se faire rappeler à l’ordre. Notre niveau dans l’ensemble est correct même si on a évolué en dents de scie. On n’a pas été constant tout du long mais il faut retenir que dans les moments importants, on a répondu présent", souligne le coach Éric Brismée dont l’équipe occupe la mi-classement.

Quarts temps: 6-15, 22-15, 12-14, 11-20.

BRAINE : COMELLI 15 (4x3), VERMEIREN 5 (1x3), Helleputte 6, De Keyzer A. 5 (1x3), POPOVICI 11, Koeune, HANSSENS 16 (1x3), El Faguirich, Vanlancker, JACOBS-REMACLE 6.